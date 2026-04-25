Ko će u Seriju A? Tri kandidata za direktan plasman, a još dva kola su do kraja!

Veoma je zanimljiv finiš sezone u italijanskoj Seriji B, gde se tri ekipe bore za dva mesta koja direktno vode u Seriju A.

Ovog vikenda se igraju utakmice 36. kola, a sve tri vodeće ekipe (Venecija, Frosinone, Monca) su ostvarile pobede, pa je odnos snaga na vrhu ostao nepromenjen. Venecija je i dalje vodeća, sada ima 78 bodova, a Frosinone i Monca imaju po 75 na deobi drugog i trećeg mesta. Monca je juče na svom terenu savladala Modenu sa 1:0, a danas je najpre Frosinone bio ubedljiv pred svojim navijačima protiv Kararezea (3:0), dok je večeras i Venecija bila sigurna u ulozi