Koković: "Vojvodina drugi najtalentovaniji tim u Srbiji!"

Trener Železničara Radomir Koković najavio je meč sa Vojvodinom u Novom Sadu, koji se igra u nedelju od 20 sati na stadionu Karađorđe u okviru trećeg kola plej-ofa Superlige Srbije. "Odlazimo u goste Vojvodini i moj lični utisak je da je Vojvodina posle Crvene zvezde po talentu najbolji tim u zemlji.

Čini mi se da Vojvodina zaista nije odavno imala bolji tim. Dosta dubok roster i čeka nas svakako jako veliki izazov. Vojvodina pogotovo ima tu centralnu vertikalu izuzetno kvalitetnu sa dva centralna beka koji su po mom mišljenju ponajbolji u ligi. To je Njegoš Petrović koji je bez problema jedan od najboljih veznih igrača u ligi. Da ne nabrajam dalje, golman Rosić, Vukanović u napadu, ta centralna vertikala je jako kvalitetna i zaista nas očekuje jako težak