Dominirao u Rusiji, „ratovao“ sa Obradovićem – i sada će biti slobodan igrač

Američki košarkaš Majk Džejms izjavio je da će na kraju sezone napustiti Monako posle pet godina provedenih u tom klubu. U toku tih pet godina imao je prilike da sarađuje i sa Sašom Obradovićem i da tom prilikom vode brojne borbe i ratove. Takođe, u karijeri je igrao za CSKA, veoma uspešno, bio je jedan od najboljih igrača Evrolige.

Džejms (35) je u intervjuu za francuski L'Ekip rekao da ne postoje šanse da igra sledeće sezone u Monaku. Dodao je da trenutno samo razmišlja o završetku ove sezone. „Nisam ništa potpisao, niti sam razgovarao sa bilo kim“, izjavio je Džejms. Američki košarkaš je ove sezone u Evroligi prosečno beležio 16,7 poena, 6,4 asistencije i 3,4 skoka. Džejms nikada nije osvojio Evroligu, a 2024. godine proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) sezone. On je tokom karijere,