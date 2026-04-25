U Rumuniji blizu granice sa Ukrajinom pronađeni delovi srušenog drona

Delovi bespilotne letelice pronađeni su nedaleko od rumunskog grada Vakareni, u blizini granice sa Ukrajinom, saopštilo je Ministarstvo nacionalne odbrane Rumunije.

Prema saopštenju, fragmenti drona otkriveni su u području jedne farme u okrugu Tulča, nakon čega je policija obezbedila to područje. Na mesto incidenta upućena je zajednička grupa stručnjaka Ministarstva odbrane i rumunske obaveštajne službe radi istrage i prikupljanja delova za veštačenje. Slučaj je predat tužilaštvu pri Apelacionom sudu u Konstanci. Rumunsko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da su britanski lovci "eurofajter tajfun" poleteli iz baze