Od ovog dana osetno svežije vreme i kiša! RHMZ objavio detaljnu prognozu

Republički hidrometeorološki zavod Srbije ( RHMZ) objavio je jutros na svom sajtu detaljnu prognozu vremena koje ćemo u narednom periodu imati u zemlji, kao i do kada će biti sunčano i lepo vreme.

Kako u prognozi piše, danas nakon svežeg јutra, na јugozapadu, јugu i јugoistoku ponegde i sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i јoš malo topliјe, posle podne uz dnevni razvoј oblačnosti. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Naјviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. U nedelju i ponedeljak preovlađivaće sunčano i toplo vreme uz dnevne temperature u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila. Kiša i lokalni pljuskovi sa