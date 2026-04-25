"Tramp je rekao da je Kuba sledeća" Senat će glasati da se spreči napad

Američki Senat glasaće sledeće sedmice o predlogu demokrata da se spreči američki predsednik Donald Tramp da pokrene napad na Kubu, rekli su danas pomoćnici Senata.

Oni su naveli da tačno vreme glasanja još nije objavljeno, ali da se očekuje pre 1. maja, preneo je Rojters. Demokratski senatori Tim Kejn, Adam Šif i Ruben Galjego predstavili su prošlog meseca predlog rezolucije o ratnim ovlašćenjima za Kubu. Prema pravilima Senata, republikanski lideri u Senatu moraju da dozvole da se predlog rezolucije stavi na glasanje. "Predsednikovo zveckanje oružjem prema Kubi jasno pokazuje gde su mu sledeće nišani", naveo je Šif kada je