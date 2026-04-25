Vojska Malija: Situacija pod kontrolom nakon napada

Vojska Malija saopštila je danas da drži situaciju pod kontrolom nakon napada naoružanih grupa na više vojnih položaja u prestonici Bamaku i drugim delovima zemlje.

U saopštenju Generalštaba Oružanih snaga se navodi da su napadači "odmah naišli na snažan otpor" i da je "nekoliko terorista neutralisano, a oprema uništena", javlja Al Džazira. "Operacije čišćenja se nastavljaju", dodaje se u saopštenju. Vojska Malija saopštila je prethodno da su neidentifikovane naoružane "terorističke" grupe napale više vojnih položaja u glavnom gradu i unutrašnjosti zemlje. Dve snažne eksplozije i kontinuirana pucnjava čule su se neposredno