Aston Vila prekinula dobar niz: Fulam zaustavio tim iz Birmingema (foto/video)

FUDBALERI Fulama pobedili su ove subote na svom terenu Aston Vilu rezultatom 1:0 u meču 34. kola Premijer lige.

FOTO: Ben Whitley/PA via AP Gosti su prekinuli dobar niz rezultata. Ovim im je bio prvi poraz nakon šest mečeva u kojima nisu izgubili. Ispotavilo se da je ova utakmica rešena u prvom poluvremenu, a strelac jedinog gola bio je Rajan Sesenjon u 43. minutu. RADOST Rajan Sesenjon/FOTO: Ben Whitley/PA via AP Reprezentativac Srbije Saša Lukić odigrao je celu utakmicu za "kolibare" i pružio je veoma dobru partiju. Tim iz Birmingema je i dalje u dobroj poziciji kad je