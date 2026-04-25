Oglasio se Orban: Vraća poslanički mandat - kakva će biti budućnost Fidesa?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban je danas objavio da će vratiti svoj poslanički mandat, nakon 36 godina provedenih u parlamentu, posle poraza na parlamentarnim izborima 12. aprila.

Viktor Orban je u objavi na društvenim mrežama poručio da vraća mandat koji je osvojio na parlamentarnim izborima kao nosilac liste Fidesa i KDNP-a. - Mandat koji sam osvojio kao lider liste Fides-KDNP je zapravo parlamentarni mandat Fidesa. Zato sam odlučio da ga vratim, sada sam nam potreban ne u parlamentu, već u reorganizaciji nacionalne strane - objavio je Viktor Orban. Istakao je da će poslanička grupa biti formirana