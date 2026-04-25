Sukob na Bliskom istoku: Iran sprema "nepristojnu ponudu" za Trampa, upozorenje na reketne kapacitete Irana
Večernje novosti pre 12 minuta
DANAS je 56. dan sukoba na Bliskom istoku. Očekuje se da će američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner danas u Pakistanu učestvovati u razgovorima sa Iranom. Teheran negira da postoje planovi za direktne pregovore sa američkim timom u Islamabadu, gde se iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sastajao sa pakistanskim zvaničnicima. Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će Iran dati ponudu SAD.
Foto: Sergey Tolmachev / Alamy / Profimedia Dan nakon što je objavljeno tronedeljno produženje prekida vatre, Izrael je rekao da će nastaviti da napada „svaku pretnju“ u Libanu, prema rečima premijera Bendžamina Netanjahua, koji je rekao da Hezbolah pokušava da poremeti primirje. Humanitarna kriza u Libanu se produbljuje dok se sukob Hezbolaha i Izraela intenzivira Ministarstvo odbrane Irana saopštilo je da značajan deo raketnih kapaciteta te zemlje još nije