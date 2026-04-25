Žalio se da mu trne ruka, pa preminuo nakon pregleda u hitnoj: Sezonca u Hrvatskoj lekari poslali kući

MIRZA Čengić (35) državljanin Bosne i Hercegovine, preminuo je 17. aprila nedugo nakon što je pregledan u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije.

Prema pisanju Zadarskog lista, Čengić se ranije tog dana kolegama požalio da mu je utrnula ruka i leva strane tela. Nakon toga dvojica kolega odvezla su ga na hitnu medicinsku pomoć. V.d. upravnika Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Oluić potvrdio je da je upoznat sa slučajem i da je odmah nakon saznanja pokrenut interni stručni nadzor.