Cena ove namirnice obara rekorde: "Zeleno zlato" na osmogodišnjem maksimumu

Cene pistaća, koji su poznati u Iranu, Turskoj i Siciliji kao "zeleno zlato", zbog povećane potražnje, i zbog nemogućnosti izvoza pistaća iz Irana, nedavno su dostigle osmogodišnji maksimum.

U skladištima širom Irana nalaze se velike količine pistaća čiji je izvoz iz zemlje stao zbog rata, a skoro potpuni prekid interneta u toj zemlji znači i da kompanija "Borna Fuds", koja snabdeva neke od vodećih britanskih trgovaca, ne može čak ni da kontaktira dobavljače, izjavio je direktor te kompanije Behnam Hejdaripur. "Fluktuacije cena su ekstremne i veoma je teško predvideti tržište", rekao je Hejdaripur, prenosi Blumberg. Iran je drugi najveći proizvođač