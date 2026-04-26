Katastrofalne vesti za Minesotu - rastu šanse Denvera

Zvezda Minesote Entoni Edvards moraće da pauzira nekoliko nedelja zbog povrede.

Timbervulvsi su slavili i u četvrtom meču (112:96) i poveli sa 3-1, ali briga se nadvila nad ovom franšizom za nastavak plej-ofa. Edvards nema oštećenja ligamenata levog kolena, ali je istegnuće prisutno. Započinje rehabilitaciju odmah, a problem za Minesotu predstavlja i povreda Ahilove tetive Dontea Divinćenca. Serija se opet seli u Denver, koji će biti domaćin u utorak od 4:30. Nagetsi imaju zaostatak, nalaze se blizu eliminacije već u prvoj rundi plej-ofa