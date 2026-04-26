Tragedija Černobilja posle četiri decenije: Dok je sve umiralo, jedna svetinja odolela radijaciji FOTO

Pre 40 godina, prvih sati 26. aprila 1986. u sovjetskoj atomskoj elektrani u Černobilju eksplodirao je četvrti reaktor i izazvao najtežu mirnodopsku nuklearnu katastrofu, posle koje su hiljade ljudi umrle od posledica zračenja.

Radioaktivni oblak prekrio je znatan deo Evrope, sa nesagledivim posledicama, natežim na prostoru juga Belorusije i severa Ukrajine. Prema pojedinim tumačenjima, od posledica radijacije, do naših dana, umrlo je između 200.000 i 400.000 ljudi, a smatra se da je posledice zračenja u manoj ili većoj meri osetilo do pet miliona ljudi. Černobilj se nalazi na krajnjem severu Ukrajine, u pograničnoj zoni sa Belorusijom, stotinak kilometara, severno od Kijeva. Na tom