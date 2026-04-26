Uživo UŽIVO Pucnjava na "dopisničkoj večeri"! Tramp evakuisan, ima žrtava? Niko ne zna šta se dešava FOTO/VIDEO

Predsednik Donald Tramp i drugi visoki zvaničnici Sjedinjenih Država evakuisani su sa godišnje večere dopisnika Bele kuće u subotu uveče nakon neutvrđene pretnje. Navodno, u holu je došlo do pucnjave. I dalje je nepoznato da li ima žrtava, kao i šta se desilo.

Kako prenosi CNN u uživo prenosu, njihovi izveštači iz sale kažu da je informacija kojoj trenutno raspolažu da je u holu došlo do pucnjave. Prve informacije su bile da je navodno jedna osoba mrtva, ali poslednja saznanja su da je napadač uhapšen. Volf Blicer iz CNN-a potvrdio je u uključenju sa lica mesta da je čuo pucnjavu i video napadača dok je prolazio kroz hol, kao i da je tajna služba zaustavila tu naoružanu osobu. "Čuo sam pucnje u hodniku, odmah pored mene,