Šta znamo o pucnjavi u Vašingtonu: I Tramp ‘verovatno’ bio meta napada, tužilac

Predsednik Amerike Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp evakuisani su u subotu uveče sa godišnje večere izveštača iz Bele kuće, pošto je prijavljena pucnjava.

Američka Tajna služba potvrdila je da u 'incidentu sa pucnjavom' nije bilo povređenih, kao i da je jedna osoba privedena. Osumnjičeni je kasnije identifikovan kao 31‑godišnji Kol Tomas Alen.

Motivi osumnjičenog napadača i dalje se istražuje, ali 'preliminarni' nalazi ukazuju na to da su njegova meta bili zvaničnici Trampove administracije, 'verovatno' i sam predsednik, rekao je Tod Blanš, vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca SAD.

On ne sarađuje sa nadležnima, dodao je.

Policija je ranije saopštila da motivi napada nisu poznati.

Napadač je nosio 'mržnju u srcu' i bio je 'veliki anti-hrišćanin', rekao je predsednik Donald Tramp u nedelju, dan posle napada.

Neposredno posle incidenta, obraćajući se iz Bele kuće, Tramp je rekao da je 'uvek šokantno kada se tako nešto dogodi'.

Očekuje se da u ponedeljak bude formalno podignuta optužnica protiv osumnjičenog.

Američka tužiteljka za Vašington, Džanin Piro, izjavila je da se osumnjičeni suočava sa dve optužbe: za upotrebu vatrenog oružja tokom izvršenja nasilnog krivičnog dela i za napad na savezne službenike upotrebom opasnog oružja.

Ko je osumnjičeni i kako se približio Trampu?

Američki organi reda identifikovali su osumnjičenog kao Kola Tomasa Alena iz Torensa u Kaliforniji.

Na konferenciji za novinare, vršilac dužnosti načelnika policije Vašingtona, Džefri Kerol, rekao je da je navodni napadač bio gost hotela u kojem se događaj održavao.

Prema njegovim rečima, osumnjičeni je bio 'naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa'.

Tod Blanš, vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca, rekao je da se istražuje da li je napadač sklopio oružje u hotelu, dodajući da nije 'daleko odmakao'.

„Jedva da je probio prsten zaštite", kazao je Blanš.

On je dodao da je Alen verovatno putovao vozom iz LA za Čikago i potom Vašington.

Na fotografijama koje su objavljene u nedelju vide se agenti FBI‑ja i policije kako pretražuju područje na jednoj adresi u Kaliforniji za koju se veruje da je povezana sa osumnjičenim.

Osumnjičeni je posle hapšenja odveden u bolnicu radi medicinskog zbrinjavanja.

„Misle da je delovao sam, i ja imam isti utisak", rekao je Tramp o 31-godišnjem napadaču.

Na objavljenom mutnom video‑snimku vidi se osoba koja u trku prolazi pored pripadnika obezbeđenja, nakon čega se oni okreću i započinju poteru.

Prema medijskim navodima, Kol Tomas Alen je iz Torensa, naselja koje pripada Los Anđelesu u Kaliforniji.

Radio je kao nastavnik u Torensu pošto je prethodno diplomirao na uglednom kalifornijskom Institutu za tehnologiju, preneo je CBS.

Policija veruje da Alen nema krivični dosije, navode novine Independent .

Agencija Rojters je prenela, pozivajući se na Fejsbuk objavu, da je Alen osvojio nagradu Nastavnik meseca u decembru 2014.

Na Linkdin profilu sa imenom osumnjičenog navodi se da je „inženjer i IT stručnjak po diplomi, nezavisni tvorac video igara, nastavnik po rođenju".

Alen je diplomirao na kalifornijskom Institutu za tehnologiju 2017, a sedam godina kasnije masterirao je na Kalifornijskom državnom univerzitetu, stoji na Linkdinu.

Na ovoj mreži piše i da je honorarno radio kao nastavnik i da je pravio video igre.

Šta je rekao američki predsednik?

U prvom intervjuu posle napada, Tramp je kazao da su on i prva dama dobro posle 'večeri koja je bila tužna na mnogo način.

On je kazao da nije znao koliko je njegov posao opasan kada se drugi put kandidovao za predsednika.

„Kada ste predsednik po drugi put, u mnogo ste većoj opasnosti", rekao je.

Upitan o tome što je želeo da se događaj nastavi, uprkos pucnjavi, predsednik je kazao da nije želeo da se sve prekine zbog 'jednog ludaka'.

Protokol je takav da nije bilo moguće, objasnio je.

On je ponovio pohvalio agente Tajne službe, čiji je jedan pripadnik, po njegovim ranijim rečima, pogođen iz neposredne blizine, ali ga je zaštitio pancir.

„Razgovarao sam s tim službenikom i on se oseća odlično“, rekao je predsednik ranije.

„Izuzetno je dobrog duha, rekli smo mu da ga volimo i poštujemo - on je veoma ponosan čovek.“

Tramp je u nedelju ponovio i da je izgradnja balske dvorane u Beloj kući, koja je privukla kontroverze, neophodna iz bezbednosnih razloga.

Povodom ranije najavljene posete kralja Čarlsa, američki predsednik je rekao da britanski monarh dolazi u posetu kako je planirano i da će se 'sjajno provesti'.

Šta se desilo na večeri?

Godišnja večera za izveštače iz Bele kuće održavala se u hotelu Vašington Hilton, a predsednik Tramp je trebalo da se obrati prisutnima, kada su se u blizini balske sale začuli pucnji.

Nekoliko dopisnika BBC‑ja, koji su bili na licu mesta, izvestilo je o scenama opšte konfuzije koje su usledile nakon zvuka pucnjave.

Pripadnici američke Tajne službe viđeni su kako izvode predsednika i prvu damu iz sale, dok su visoki zvaničnici administracije, uključujući ministra zdravlja Roberta F. Kenedija Mlađeg i ministra odbrane Pita Hegseta, ubrzano evakuisani.

Ostali zvanici ostali su zaključani u balskoj sali, dok su brojni novinari pokušavali da u realnom vremenu izveštavaju redakcije o razvoju događaja.

Večera dopisnika Bele kuće predstavlja dugu tradiciju američke štampe koja datira još iz 1921. godine i na kojoj je po pravilu prisutan aktuelni predsednik.

Ovo je bio prvi put da je Donald Tramp prisustvovao ovom događaju kao predsednik u mandatu; prethodni put je večeri prisustvovao 2011. godine.

Reuters Gosti se skrivaju ispod stolova pošto su predsednik Donald Tramo i prva dama Melanija Tramo evakuisani sa večere.

'I direktor FBI bio je na podu'

U roku od nekoliko sekundi, od kada su se čuli pucnji, našli smo se ispod stola, piše BBC dopisnik Geri O'Donohju, koji je prisustvovao događaju.

On je bio i na mitingu u Pensilvaniji 2024. godine, kada je pokušan atentat na Trampa, u tom trenutku predsedničkog kandidata.

Dok su se novinari skrivali ispod stola, okolo su stajali agenti sa šlemovima i pancirnima, sa oružjem uperenim u masu, osmatrajući da li ima još pretnji, opisuje O'Donohju.

Oko 30 metara iza nas, prema glavnim vratima, direktor FBI-ja Keš Patel ležao je na podu sa svima nama, štiteći svoju devojku, dok je jedan agent Tajne službe pretrčavao balsku dvoranu da mu pritekne u pomoć, piše.

„Odmah vam misli odlaze na šta se desilo, zašto se desilo i u ovom slučaju naročito - kako. Kako je naoružani napadač ponovo mogao da se približi predsedniku?"

BBC dopisnik prenosi da iako su svi putevi oko Hiltona bili zatvoreni satima, obezbeđenje u samom hotelu nije bilo naročito strogo.

„Čovek na ulazu samo je površno pogledao moju kartu sa udaljenosti od oko dva metra.

„Jedan agent me je pregledao detektorom, ali nije pokazao naročito interesovanje za signale koje je izazvao sadržaj unutrašnjeg džepa.

„Ukratko, obezbeđenje je delovalo kao na uobičajenoj Večeri dopisnika iz Bele kuće, samo bez aktuelnog predsednika koji prisustvuje događaju", preneo je.

(BBC News, 04.26.2026)