Hitna pomoć: Devojčica se teško povredila kada je pala s trotineta na Vračaru

Beta pre 25 minuta

U Beogradu su se prošle noći dogodila dva saobraćajna udesa sa težim povredama, rečeno je Beti u beogradskoj Hitnoj pomoći.

U jednoj, devojčica uzrasta 15 godina teško se povredila kada je pala s trotineta, a njen vršnjak je prošao sa lakšim povredama. To se desilo na Vračaru, petnaestak minuta pre 1.00 čas.

U drugoj, muškarac star 40 godina teško je povređen kada je sleteo kolima sa puta na obilaznici oko Beograda, kod sportskog centra Kovilovo.

Hitna pomoć je noćas intervenisala ukupno 110 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.

Veliki je broj bio i intervencija na javnom mestu - 30, što je uobičajeno vikendom, a najčešće zbog pijanstva i tuča.

(Beta, 26.04.2026)

