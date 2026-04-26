Novi Sad: Direktor Jovine gimnazije profesor bez radova
Direktor Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" iz Novog Sada Radivoje P. Stojković je stekao zvanje vanrednog profesora na jednom privatnom novosadskom fakultetu, ali bez ijednog naučnog rada, suprotno Zakonu o visokom obrazovanju, saopštili su danas roditelji učenika te škole.
"Uvidom u domaće i međunarodne baze podataka naučnih radova, Radivoje P. Stojković nije imao publikovan nijedan rad u periodu od 2015. do 2024. pa se postavlja pitanje kako je uopšte mogao da bude izabran u zvanje vanrednog profesora", naveli su roditelji u saopštenju za javnost.
Objasnili su da Zakon o visokom obrazovanju, kao i Pravilnik o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta Privredna akademija, kojoj fakultet FIMEK pripada, propisuju da je za izbor u zvanje docenta, kao i vanrednog profesora, neophodno da kandidat ima objavljene naučne radove, što direktor Jovine, prema javno dostupnim bazama naučnih radova nema.
Oni su zatražili da FIMEK učini javno dostupnim izveštaje o izboru u sva nastavna zvanja za Radivoja P. Stojkovića na ovom fakultetu, kao i samog direktora da detaljno objasni na koji način je bio biran u zvanja nastavnika univerziteta.
"Zanimljivo je da je baš deo profesora sa FIMEK-a zamenio profesore sa Univerziteta u Novom Sadu koji predaju u Jovinoj gimnaziji, a sa kojima direktor Jovine ove školske godine nije nastavio dugogodišnju saradnju", piše u saopštenju.
(Beta, 26.04.2026)