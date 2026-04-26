Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. april: Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano

Beta pre 27 minuta

Vreme u Srbiji će sutra ujutru biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). 

Ujutru je u nekim predelima moguć mraz, a oblaci će se kretati sa severa i zapada na ostale delove zemlje tokom dana. 

Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar. 

Jutarnja temperatura biće od jedam do sedam, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena. 

Vreme u Beogradu će sutra ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazom, a tokom dana pretežno sunčano. 

Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar, sa jutarnjom temperaturom od četiri do sedam, a najvišom dnevnom oko 21 stepena. 

Tokom sledeće sedmice, u utorak se očekuje pretežno sunčano vreme, posle podne i uveče umereno oblačno, sa kratkotrajnom kišom na jugu zemlje. 

U sredu je moguće svežije i oblačnije vreme, sa mogućom kišom, a u čevrtak promenljivo. 

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 27. april: 

Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika, oprez se savetuje osobama sa srčanim i reumatskim tegobama i preporučuje se slojevito odevanje. 

(Beta, 26.04.2026)

