Grci uvode nova pravila i to baš u sezoni! Ako u gepeku ne budete imali ove 3 stvari mogu da vam pišu kaznu

Srpski komplet prve pomoći uglavnom ispunjava grčke zahteve, ali zahteva dodatak tri nova artikla za usklađivanje sa grčkim pravilima.

Grčke vlasti imaju pravo da striktno zahtevaju poštovanje sopstvenih propisa od svih vozača, uključujući strane turiste. Jedna zaštitna maska, pakovanje vlažnih maramica i flasteri kojima treba dodatno opremiti sadržaj prve pomoći za automobil, pa neće biti glavobolje da ćete zbog razlike sa tamošnjim propisima ovog leta u Grčkoj morati da platite kaznu od oko 30 evra, ako od 1. jula u tu zemlju budete putovali sopstvenim vozilom. Letnja sezona putovanja ka Grčkoj