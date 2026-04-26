Mreža smrti oko Trampa koja traje 10 godina! Isplivao dosije svih napada na predsednika Amerike: Od krvavog mitinga do naoružanog čoveka ispred imanja - ovi detalji lede krv u žilama!

Tokom različitih godina, više napadača je pokušalo napade na Trampa, uključujući oružane incidente u Mar-a-Lagu i tokom govora u Pensilvaniji Neki od napadača su osuđeni na doživotne kazne, uključujući pakistanskog državljanina Američki predsednik Donald Tramp preživeo je više atentata i pretnji smrću tokom poslednje decenije.

Najnoviji incident dogodio se tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće, nakon čega je pohvalio reakciju američke Tajne službe. Prema dostupnim informacijama, napadač je bio naoružan sa više komada oružja. Vršilac dužnosti državnog tužioca Tod Blanš, izjavio je da je napadač "izgleda zaista nameravao da cilja ljude koji rade u administraciji, verovatno uključujući i predsednika". Tramp je nakon incidenta govorio o sopstvenoj bezbednosti i uporedio svoju situaciju