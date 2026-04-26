Odbojkaši Vojvodine bolji od Zvezde za finale Superlige Srbije

Odbojkaši Vojvodine igraće u finalu plej-ofa Superlige Srbije, pošto su večeras u Beogradu, u majstorici, pobedili Crvenu zvezdu sa 3:0, po setovima 25:21, 25:21 i 25:19.

Vojvodinu su do pobede i finala vodili Luka Maćešić sa 17 i Nikola Brborić sa 15 poena, dok su Marko Radosavljević i Nemanja Antunović upisali po sedam. Kod domaćina se istakao Milan Krstić sa 17 poena, a pratio ga je Alija Bekrić sa deset. Novosadski tim će u finalu plej-ofa igrati protiv aktuelnog šampiona, kragujevačkog Radničkog, koji je ranije eliminisao Karađorđe u polufinalu. Prva utakmica reprize prošlogodišnjeg finala odigraće se u utorak, 28. aprila u