Orlando poveo protiv Detroita u plej-ofu NBA lige

Košarkaši Orlanda pobedili su večeras na svom terenu ekipu Detroita sa 113:105 i tako poveli sa 2:1 u prvom kolu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Orlando je imao prednost od 17 poena u četvrtoj četvrtini, Detroit je uspeo da se vrati i da na nešto manje od tri minuta pre kraja i povede prvi put u drugom poluvremenu, ali je Medžik odgovorio serijom 9:0. Ekipu Orlanda su do pobede vodili Paolo Bankero i Dezmond Bejnd sa 25 postignutih poena. Bankero je upisao i 12 skokova i devet asistencija. Franc Vagner je pobedi doprineo sa 17 poena, Džejlen Sangs sa 15, dok je Vendel Karter upisao 14 poena i 17 skokova.