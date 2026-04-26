Papa Lav: Lopovi koji otimaju prirodna bogatstva, vodeći krvave ratove nam otimaju budućnost

Poglavar katoličke crkve papa Lav je danas izjavio da su osobe koje vode ratove i zloupotrebljavaju prirodne resurse lopovi, kakvi otimaju miroljubivu budućnost sveta.

Papa Lav je, povodom 40. godišnjice katastrofe u atomskoj centrali Černobilj, u tadašnjem Sovjetskom Savezu, rekao da je taj incident ostavio trajan trag na savesti čovečanstva. To je i dalje upozorenje, zbog korištenja sve moćnijih tehnologija, poručio je papa Lav. On je izrazio nadu da će među onima koji donose odluke prevladati mudrost i odgovornost, kako bi snaga atoma mogla uvek biti korištena kao podrška životu i miru, javlja Rojters. Ne zaboravimo lopove