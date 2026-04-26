Pucnjava na večeri dopisnika Bele kuće: Tramp evakuisan, Melanija se krila ispod stola, napadač uhapšen, ranjen agent (FOTO, VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp je hitno odveden sa večere dopisnika Bele kuće nakon što su ispaljeni pucnji.

Pored njega je bila supruga Melanija Tramp. Na video-snimcima može da se vidi da se ona prva sagnula ispod stola, a da je u tom trenutku po Trampa došlo obezbeđenje. Svi predstavnici njegovog kabineta su bezbedni, javio je CNN. Tramp je nakon napada rekao da je naoružani muškarac kod sebe imao više oružja i da je uhapšen od strane „nekih veoma hrabrih pripadnika“ Tajne službe. „Jedan oficir Tajne službe je upucan iz neposredne blizine, ali ga je spasao pancir“,