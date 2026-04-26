Sutra Skupština Beograda o tunelu i iznajmljivanju trotineta i bicikala

Sednica Skupštine Beograda zakazana je za sutra, za ponedeljak, u 10 časova.

Na dnevnom redu je Predlog plana detaljne regulacije tunelske veze Savske i Dunavske padine od Karađorđeve do Ulice mitropolita Petra i Predlog izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje između ulica Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu. Odbornici će razmotriti i Predlog plana detaljne regulacije područja severno od raskrsnice ulica Zemunske, Tošin bunar i planirane saobraćajnice Nove 1 na Novom Beogradu. Na dnevnom redu