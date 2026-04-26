Zborovi Novi Sad danas blokirali raskrsnicu kod Futoške pijace

Zborovi Novi Sad blokirali su danas u ovom gradu na 18 minuta jednu od najprometnijih raskrsnica u gradu kod Futoške pijace.

Razlog blokade je kako kažu, nepravedan i nezakonit pritvor njihovih saboraca, dvojice aktivista kojima je određen pritvor 30 dana jer su osumnjičeni da su prelili farbom vrata jednom članu SNS-a. Uhapseni aktivisti su i članovi posmatračke misije „Budni do kraja“ koji su pratili lokalne izbore u Kuli. Današnja blokada je trajala minut duže od jučerašnje,18 minuta, jer je prošao još jedan, 18. dan pritvora. Na raskrsnici su postavljena vrata koja su isprskana