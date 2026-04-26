Odbojkaši Vojvodine u finalu plej-ofa Superlige Srbije sa Radničkim: Novosađani imaju priliku da se revanširaju aktuelnom šampionu i vrate trofej posle četiri godine

Odbojkaši Vojvodine plasirali su se u finale plej-ofa Super lige Srbije.

Novosađani su u "majstorici" ubedljivo nadigrali Crvenu zvezdu u Beogradu sa 3:0 i sada ih očekuje borba za titulu sa Radničkim. I ove godine gledaćemo borbu Novosađana i Kragujevčana za trofej namenjen prvaku Srbije. Finalna serija počinje u utorak u Kragujevcu. Igra se na tri pobede, a ekipa iz Kragujevca imaće prednost domaćeg terena. I dok je Radnički dominantno stigao do finala, Vojvodina je odigrala po tri meče i sa Spartakom u četvrtfinalu i sa Crvenom