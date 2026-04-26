Svetski rekord u maratonu pao u Londonu: Kenijac Save i Etiopljanka Asafa najbrži

Atletičar iz Kenije Sebastijan Save postavio je novi svetski rekord u maratonu, pošto je pobedio na Londonskom maratonu u vremenu jedan sat, 59 minuta i 30 sekundi.

Save je postao prvi atletičar u istoriji, koji je maraton istrčao za manje od dva sata. On je oborio prethodni svetski rekord - 2:00:35, koji je u oktobru 2023. godine na Čikaškom maratonu postavio Kenijac Kelvin Kiptum. Drugo mesto na maratonu u Londonu zauzeo je atletičar iz Etiopije Jomif Kejelča, koji je maraton takođe završio za manje od dva sata. On je ostvario rezultat od jedan sat, 59 minuta i 41 sekunda. Treća pozicija je pripala Džejkobu Kiplimu iz