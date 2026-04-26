Crvena zvezda - Partizan 3:0: "Crveno-beli" upisali 37. titulu

Crvena zvezda je novi-stari šampion, 37. put u istoriji. "Crveno-beli" su nadigrali Partizan u 179. "večitom" derbiju 3:0 (1:0) i već u 33. kolu plej-ofa obezbedili devetu uzastopnu titulu prvaka u Mozzart Bet Superligi Srbije.

Nije ovo bio derbi za pamćenje, ali će biti upamćen po prvencu Strahinje Erakovića u crveno-belom dresu, debitanstkom pogotku Adema Avdića i overi titule protiv najvećeg rivala kome ostaje borba za drugu poziciju sa Vojvodinom. Posle uvodnih 10 minuta odmeravanja snaga, Zvezda je stisla "crno-bele", razigrao se Aleksandar Katai koji prvo nije nadmudrio Miloševića (13), da bi zatim "zamesio" vođstvo u 18. minutu. Strahinja Eraković je bio sam na drugoj stativi i