Hapšenje u Zubinom Potoku: Pripadnici tzv. kosovske policije priveli mladića zbog majice sa navijačkim obeležjima

Pripadnici tzv. kosovske policije priveli su danas mladića B.J. (17) iz Zubinog Potoka zbog natpisa "Četnici sever" koji je imao na majici, prenose srpski mediji na Kosovu i Metohiji.

U tzv. kosovskoj policiji rečeno je da će mladić, nakon što mu bude napisana kazna za navodno narušavanje reda i mira, najverovatnije biti pušten. Natpis "Četnici sever" je, inače, jedno od obeležja navijača kluba Crvena zvezda. U Beogradu je u toku večiti derbi između Partizana i Zvezde. Tzv. kosovska policija je u proteklih nekoliko meseci privela više osoba, uključujući i maloletnike, zbog natpisa na majicama, od kojih su neki bili sa srpskim nacionalnim