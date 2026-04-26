U Černobilju ponovo raste rizik od velikog incidenta: Ukrajinci upozoravaju - ruski "kinžali" ciljaju elektrane

Rusija je u više navrata tokom napada na Ukrajinu lansirala dronove i rakete čija putanja leta prolazi u blizini napuštene nuklearne elektrane u Černobilju, čime se povećava rizik od velikog incidenta, izjavio je za Rojters glavni ukrajinski državni tužilac.

Glavni tužilac Ruslan Kravčenko naveo je do sada neobjavljene podatke o ruskoj vojnoj aktivnosti u blizini ukrajinskih nuklearnih postrojenja, dok se Ukrajina priprema da obeleži 40. godišnjicu černobiljske katastrofe iz 1986. godine. Pored ugašene elektrane u Černobilju, Ukrajina ima još četiri nuklearne elektrane, uključujući i najveću u Evropi, koja se nalazi u južnoj oblasti Zaporožja i koja je pod okupacijom ruskih snaga od početka invazije 2022. godine.