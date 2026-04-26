UŽIVO Crvena zvezda - Partizan 3:0 (kraj): "Crveno-beli" upisali 37. titulu

Crvena zvezda - Partizan 3:0 DRUGO POLUVREME Kraj, Zvezda je overila 37. titulu prvaka. 87. minut: GOOOL, Vodi Zvezda 3:0, strelac Seol.

Elšnik je sjajno upislio Korejca, a on je majstorski završo akciju. 83. minut: Natho je sve dobro uradio, ali Polter u padu prebacuje gol sa pet-šest metara. 80. minut: Pao je Stefan Mitrović u duelu sa Kostovim, igrao je rukom kada je bio na zemlji, a sudija Milanović je pokazao crveni karton igraču Partizana. Sudija je bio pozvan da pogleda VAR i morao je da ispravi grešku. Prvo je Mitrović bio fauliran od Kostova. Na kraju je bila sudijska lopta za "crno-bele".