Da je Srbin ovo uradio Afroamerikancu, dobio bi doživotnu suspenziju zbog rasizma?! Šekil O’Nil se javno na televiziji rugao srpskom jeziku!

Cirkus koji nije smešan! Minesota Timbervulvsi napravili su ogroman korak ka plasmanu u narednu rundu plej-ofa, pošto su savladali Denver sa 112:96 i poveli sa 3:1 u seriji, a veče karijere imao je Ajo Dosunmu.

Kod Denvera je najefikasniji bio Džamal Marej sa 30 poena, dok je Nikola Jokić upisao 24 poena, 15 skokova i devet asistencija, ali to ovoga puta nije bilo dovoljno. Nagetsi su potpuno podbacili u šutu za tri poena, pogodivši svega šest od 27 pokušaja, a posebno zabrinjava činjenica da su Jokić i Marej u drugom poluvremenu zajedno šutirali svega 6/24 iz igre.