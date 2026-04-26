Jokiću ukrali gaće: Bizarna situacija posle meča protiv Minesote!

Ovako nešto se ne viđa svakog dana Denver je doživeo težak poraz od Minesote rezultatom 112:96 i sada zaostaje 3-1 u seriji, ali je pored sportskog neuspeha pažnju privukao i neobičan detalj iz svlačionice.

Iako su Timbervulvsi ostali bez Entonija Edvardsa i Dontea Divinćenca zbog povreda tokom prvog poluvremena, uspeli su da zadrže kontrolu i stignu do ubedljive pobede. Nikola Jokić je bio najzapaženiji u redovima Denvera sa 24 poena, 15 skokova i devet asistencija, uz slabiji procenat šuta iz igre. Nagetsi su u nastavku serije dovedeni u situaciju da moraju da nadoknade veliki zaostatak, ali okolnosti na strani protivnika ostavljaju prostor za povratak.