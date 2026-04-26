Bakingemska palata: Vode se razgovori o tome kako pucnjava u Vašingtonu utiče na posetu kralja Čarlsa Americi

Bakingemska palata saopštila je danas da se vodi "više razgovora" o tome na koji način pucnjava u Vašingtonu može da utiče na planiranje državne posete britanskog kralja Čarlsa III Sjedinjenim Američkim Državama i osudila taj čin.

Kralj Čarls i Donald Tramp tokom susreta iz septembra prošle godine. FOTO: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool, File Kako se navodi, britanski kralj je "u potpunosti informisan o razvoju događaja" i izrazio je zadovoljstvo što su američki predsednik Donald Tramp, prva dama SAD Melanija Tramp i svi gosti nepovređeni, saopštio je portparol Bakingemske palate, prenosi Skaj njuz. Britanski mediji prenose da su britanski kralj i kraljica privatno kontaktirali