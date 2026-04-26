Đurđevdan se prolomio Marakanom, svi znali ko je na stadionu: "Srbija je uvek moja zemlja, a Zvezda moj klub"

Nekadašnji defanzivac Zvezde Mitko Stojkovski bio je poseban gost crveno-belih uoči 179. večitog derbija protiv Partizana.

Upravo u njegovu čast sa razglasa je puštena pesma Bijelog dugmeta "Đurđevdan", koju su navijači otpevali uglas, a sve sa snažnom simbolikom. Ta pesma je jedna od nezvaničnih himni Zvezde i njenih navijača, a starije među njima seća na 6. maj i Đurđevdan 1995, kada je Mitko Stojkovski bio heroj 100. večitog derbija. "Mogu da kažem da ih volim najviše na svetu, bio sam Zvezdin igrač, Zvezdin sam navijač, svi oko mene, familija i prijatelji, svi su zvezdaši, imaju