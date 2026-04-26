Novo čudo Darka Rajakovića u NBA plejofu: O poslednjem minutu ovog meča i potezima Srbima će se pričati

Kakvu dramu smo gledali u duelu Toronta i Klivlenda u NBA plejofu! Iako su gubili skoro ceo meč igrači Toronto Reptorsa su na kraju u poslednjem minutu uspeli da preokrenu, izađu iz minusa i pobede Klivlend 93:89.

Darko Rajaković je sa svojom ekipom napravio pravo malo čudo! U meču u kome jsu dva tima bila jako blizu tokom cele utakmice u poslednji minut se ušlo sa prednošću Klivlenda 87:84. Uspeo je Ar Džej Beret da smanji na 87:86, zatim je Šed uzeo loptu Kavsima. Barns je sa penala doneo prednost Torontu 88:87. Donovan Mičel je promašio u prodoru i na 21 sekundu do kraja Toronto je imao loptu i vodio je. Darko Rajaković je uzeo poslednji tajmaut na meču, a posle faula nad