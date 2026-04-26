(Uživo) Bez dogovora između Irana i SAD: Razgovori o primirju i smanjenju tenzija, novi izraelski udari na Liban

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Iran može da se obrati Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko želi pregovore o okončanju sukoba između dve zemlje. "Ako žele da razgovaraju, mogu da dođu kod nas ili da nas pozovu.

Postoji telefon i sigurne linije", rekao je Tramp u intervjuu za Fox NewS. On je ocenio da će rat sa Iranom uskoro biti završen i da će Sjedinjene Države izaći kao pobednik, dodajući da su pojedini sagovornici iz Teherana "razumni", dok drugi nisu, te izrazio nadu da će Iran "postupiti mudro". Egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati razgovarao je sa kolegama iz Katara i Irana o naporima da se obnove pregovori između SAD i Irana, naglašavajući značaj