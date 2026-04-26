"Video sam da mi prilazi neko veliki kao pakao": Igrač Minesote provocirao, pa dobio Jokićevu lekciju

Košarkaš Minesote Džejden Mekdenijels zakuvao je na kraju utakmice protiv Denver Nagetsa i isprovocirao srpskog asa Nikolu Jokića koji je potom zaradio isključenje.

On je načinio nesportski potez i poentirao nakon što su oba tima prestala da igraju i krenula ka svojim klupama. Posle utakmice je upitan da objasni zašto je to uradio i šta mu je Nikola Jokić rekao nakon što je nasrnuo na njega? "Ne znam šta je rekao, da budem iskren. Samo sam video nekoga ogromnog kao pakao da mi prilazi", rekao je igrač Minesote i dodao: "Sat je i dalje kucao, tako da sam išao da postignem koš. Bilo je još vremena na satu, zaista", kaže