Zvezda opet razbila Partizan i osvojila 9. titulu u nizu: Prvi put u veku pobedila u sva tri večita derbija

Crvena zvezda pobedila je Partizan 3:0 u 179. večitom derbiju i deveti put u nizu postala šampion Srbije.

Golovima Strahinje Erakovića, Adema Avdića i Seola, ekipa Dejana Stankovića je treći put ove sezone slavila u večitom derbiju, što nije uspela od 1998. godine. Na taj način ispisala je istoriju i na kraju rutinski prošla kroz cilj kao prva, sa 17 bodova više od drugoplasiranog Partizana, koji ima odigrani meč više od trećeplasirane Vojvodine. Crno-beli i Novosađani vodiće do kraja borbu za drugo mesto, dok se već mesecima nije postavljalo pitanje ko će biti