Pucnjava na godišnjoj večeri izveštača iz Bele kuće, pogođen radnik obezbeđenja, Tramp evakuisan

Američki predsednik Donald Tramp je evakuisan sa svečane godišnje večere izveštača iz Bele kuće pošto je muškarac otvorio vatru u predvorju Hotela “Vašington Hilton”, gde se događaj odvijao, javlja danas AP.

Pripadnik obezbeđenja je pogođen u pucnjavi, ali se, prema Trampovim rečima, dobro oseća, pošto je nosio zaštitni prsluk. Policija tvrdi da je napadač uhapšen i da se radi o tridesetjednogodišnjem Kolu Alenu, iz Torensa, u Kaliforniji. Navodeno je da je Alen imao pušku sačmaricu, pištolj i više noževa.