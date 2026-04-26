Ministarka: Kada će „Soko“ do Budimpešte zavisi isključivo od mađarske strane

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je Srbija spremna za uspostavljanje putničkog saobraćaja do Budimpešte i da datum otvaranja pruge zavisi isključivo od mađarske strane. „Ono što se pojavilo kao problem je problem tehničke prirode.

To znači da mađarska strana, pre svega iz MAV-a, njihovog nacionalnog prevoznika i operatera, proveravaju i rade bezbednosne provere takozvanog ETCS sistema, imajući u vidu da se pojavila i da je uočena neka greška koja utiče na bezbednost odvijanja saobraćaja za brzine od 160 kilometara na čas“, rekla je Sofronijević za Radio televiziju Srbije (RTS). dozvole i sertifikati Podsetila je da je teretni saobraćaj uspostavljen za brzinu do 100 kilometara na čas do