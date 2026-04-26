Ronald Regan ranjen 1981. u istom hotelu gde je sinoć evakuisan Tramp

Hotel Hilton u Vašingtonu, gde se sinoć dogodila pucnjava na svečanoj večeri američkog predsednika sa dopisnicima iz Bele kuće, isti je hotel u kojem je ranjen bivši američki predsednik Ronald Regan, 30. marta 1981. godine.

Na Regana je tada pucao Džon Hinkli Džunior, dok se vraćao do svoje limuzine nakon govora u hotelu, piše N1 pozivajući se na BBC. Regan je preživeo, ali je bio ozbiljno ranjen kada ga je pogodio metak koji se odbio od strane predsedničke limuzine i pogodio ga u torzo, slomivši mu rebro i probivši jedno plućno krilo, podseća BBC. Odvezen je u obližnju Univerzitetsku bolnicu Džordž Vašington, i konačno je pušten 11. aprila. Ispred hotela se i dalje nalazi tabla koja