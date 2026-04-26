Pucnji na večeri na kojoj je bio Tramp, predsednik SAD evakuisan: Pogođen agent, osumnjičeni uhapšen

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u hotelu Hilton u Vašingtonu, kojoj je tokom protekle večeri prisustvovao američki predsednik Donald Tramp sa suprugom Melanijom Tramp, začuli su se pucnji nakon što je naoružani muškarac ispalio više hitaca, zbog čega su svi prisutni evakuisani.

Naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) i koji je uhapšen, ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani a u pucnjavi niko nije povređen. Direktor Tajne službe Šon Karan rekao je da je u pucnjavi jedan pripadnik obezbeđenja upucan u zaštitnoj opremi, zbog čega je hospitalizovan, kao i da je osumnjičeni odmah uhapšen. "Videli smo šta rade, i ta osoba je, kada je napala kontrolni punkt, uhapšena. To pokazuje da naša višeslojna