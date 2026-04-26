Legenda na tribinama, 179. večiti derbi gleda poseban Zvezdin gost

Fudbaleri Crvene zvezde imaju šansu da osvoje titulu na utakmici protiv Partizana, a sa tribina će imati podršku prave legende tima sa Marakane, čuvenog Mitka Stojkovskog.

Makedonac je za Zvezdu igrao od 1991. do 1995. godine, osvojio dve titule i dva Kupa Jugoslavije. No, navijači ga posebno pamte po golu u 100. večitom derbiju, kada je u pobedi crveno-belih do 2:1 tog 6. maja 1995. godine postigao gol za trijumf, 2:1.