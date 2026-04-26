Svedokinja videla napadača kako sklapa oružje: Haos na Trampovoj večeri otkrio ozbiljne propuste u obezbeđenju

Novi detalji pucnjave na gala večeri dopisnika Bele kuće u hotelu „Vašington Hilton“ dodatno produbljuju sumnje u bezbednosne propuste. Prema svedočenju jedne volonterke, napadač je neposredno pre napada sastavljao oružje u prostoru koji uopšte nije bio obezbeđen.

Helen Mabus, koja je radila kao volonterka na događaju, ispričala je da je videla osumnjičenog kako u improvizovanoj prostoriji blizu ulaza sklapa dugačko oružje, za koje pretpostavlja da je bila sačmarica. Kako je navela, prostor je služio za odlaganje kolica s pićem i u tom trenutku nije bio pod nadzorom obezbeđenja. „Bio je u toj sobi, izvadio je oružje iz torbe. Nije ličilo na pištolj, bilo je dugačko“, rekla je Mabus. Prema njenim rečima, napadač je bio