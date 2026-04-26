Tripl-dabl Taunsa i pobeda Njujorka: Ludnica u ovoj seriji tek je počela VIDEO

Košarkaši Njujorka uspeli su da se trgnu nakon dva uzastopna poraza i pobedom u gostima nad Atlantom (114:98) izjednače rezultat u prvoj rundi plej-ofa Istočne konferencije na 2:2.

Serija se sada seli u Njujork, gde će Niksi u svom "Medison Skver Gardenu" pokušati da preokrenu situaciju u svoju korist. Apsolutni junak pobede bio je Karl-Entoni Tauns, koji je upisao svoj prvi tripl-dabl u plej-of karijeri sa 20 poena, 10 skokova i 10 asistencija. Ovim podvigom, Tauns je postao tek četvrti igrač u istoriji slavne franšize kojem je to pošlo za rukom u doigravanju, pridruživši se legendama poput Volta Frejzera. Utakmica u Atlanti bila je