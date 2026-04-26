Zelenski optužio Rusiju za nuklearni terorizam na godišnjicu Černobilja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je danas Rusiju za „nuklearni terorizam“, na dan kada se obeležava 40. godišnjica nuklearne katastrofe u Černobilju.

Na društvenim mrežama Zelenski je naveo da je Moskva, pokretanjem invazije na Ukrajinu 2022. godine, „ponovo na putu da odvede svet na ivicu nuklearne katastrofe izazvane ljudskim faktorom“. „Svet ne sme dozvoliti da se ovaj nuklearni terorizam nastavi, a najbolji način da se to zaustavi jeste da se Rusija primora da prekine svoje neodgovorne napade“, rekao je Zelenski. On je istakao da ruski dronovi redovno lete iznad Černobilja, podsećajući da je jedan od njih