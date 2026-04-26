Abdulah Drugi upozorava na posledice američko-iranskog sporazuma

Sporazum SAD i Irana mora da garantuje bezbednost arapskih zemalja

Kralj Jordana Abdulah Drugi izjavio je danas da svaki potencijalni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mora da garantuje bezbednost arapskih zemalja, saopštila je danas kraljevska palata nakon njegovog razgovora sa šefom kuvajtske diplomatije Džarahom Džaberom el Ahmadom el Sabahom. Kako se navodi, Abdulah Drugi je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Kuvajta o „jakim odnosima dve zemlje, načinima za unapređenje saradnje u više oblasti i